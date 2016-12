Karjakin kroont zich tot wereldkampioen blitzschaak

De Rus Sergej Karjakin is de nieuwe wereldkampioen blitzschaak. De Noorse toernooifavoriet en wereldkampioen klassiek schaak Magnus Carlsen haalde op het WK Blitz in Qatar evenveel punten als Karjakin (16,5 op 21), maar finishte tweede omdat hij het tegen iets minder sterke tegenstand opnam dan Karjakin. Derde werd de onbekende Rus Daniil Dubov, op twee punten afstand.

Het WK Blitz in Qatar nam twee dagen in beslag. Al na de eerste dag stonden Carlsen en Karjakin samen aan de leiding met 10 uit 12, en fietsten ze een stuk voor de rest van de ruim honderd deelnemers uit. Op de tweede dag bleven aartsrivalen Carlsen en Karjakin, die nog maar een maand geleden hun bikkelhard gevecht om de wereldtitel klassieke schaak beëindigden, elkaar ronde na ronde opjagen.

De ontknoping van het WK Blitz was ronduit dramatisch. Een ronde voor het einde kwam Carlsen een half punt voor op Karjakin en stak hij al één hand uit naar de wereldkroon blitzschaak. In de allerlaatste ronde kwam Carlsen echter niet verder dan remise tegen Peter Leko. Karjakin won, met het broodnodige geluk, van Baadur Jobava. Karjakin gaf toe dat het een partij met sterk wisselende kansen was geweest. 'Op een bepaald moment in de partij had ik net zo goed kunnen verliezen.'

Voor Carlsen moeten de druiven zuur smaken. Je kan moeilijk beweren dat hij het in Doha slecht heeft gedaan. In Doha haalde de Noor zowel op het WK Rapidschaak als het WK Blitzschaak evenveel punten als de uiteindelijke winnaar, maar in rapid moest hij genoegen nemen met brons, en in blitz met zilver. Karjakin van zijn kant heeft zijn revanche beet voor zijn nipte nederlaag in het WK klassiek schaak tegen Carlsen eind november, waar hij pas in de tiebreak met 1-3 de duimen moest leggen voor Carlsen.

