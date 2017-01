Een panda, een mug en nog meer fraais

Voor de Chinezen is dit het jaar van de Aap, maar voor Belgen was het vooral het jaar van de panda. Wereldwijd werd het helaas het jaar van de mug, en ook een beetje van de betreurde Harambe en de slimme Inky. Diepdroevig en zeemzoet, er was van alles wat.

Gigolo Chang

Chang. Foto: rr

Kai-Mook, het babyolifantje dat sinds 2009 harten smelt, is geen baby meer. Meer nog: ze krijgt er een, wellicht in 2018, als alles goed gaat (een olifantendracht duurt 18 tot 22 maanden). En ook halfzus May Tagu is zwanger. Én moeder Phyo Phyo. De verantwoordelijke: olifantenstier Chang, door de verzorgers van Planckendael ‘de hobbydekker’ genoemd, en naar verluidt een van de productiefste stieren van Europa. Als het ‘Belgische’ trio werpt, zal Chang al voor 19 nakomelingen gezorgd hebben.

Aedes aegypti

Foto: rr

Er zijn wel meer muggen die ziekten verspreiden, maar dit jaar spande de gelekoortsmug – ook wel denguemug genoemd – de kroon. Níet voor het verspreiden van gele koorts of dengue, wel als belangrijkste doorgeefluik van zika. Dat virus heeft vooral in Brazilië terreur gezaaid. Volwassenen worden doorgaans niet al te ziek van zika, maar ongeboren kinderen kunnen door het virus microcefalie oplopen: een verkleinde schedelomvang. Wereldwijd zijn er naar schatting 2.600 zulke baby’s geboren. Zestig landen zouden getroffen zijn.

Panda Daiza

Foto: afp

Ooit was Pairi Daiza, toen het nog Paradisio heette, een vogelpark. Vandaag is het vooral het dierenpark van Tian Bao. Dat is de babypanda die er dit jaar geboren werd. De youtubefilmpjes die vroeger alleen in China werden gefilmd, worden nu in onze achtertuin gedraaid: Tian Bao plaagt verzorgers, Tian Bao kruipt in een schommelstoel, Tian Bao speelt met mama Hao Hao, Tian Bao leert wandelen, Tian Bao valt uit zijn parkje,... Kijk hier nog eens naar bijvoorbeeld.En vlot dat het allemaal ging! Hao Hao werd in februari geïnsemineerd en beviel in juni van haar roze garnaal. Hoezo met uitsterven bedreigd?

‘Homoseksuele’ leeuwen

Foto: nicole cambré

Een foto van de Belgische fotografe Nicole Cambré ging de wereld rond: twee parende mannetjesleeuwen in de wildernis van Botswana. Volgens Cambré en haar gids hadden de twee alle andere mannetjesleeuwen in de buurt verdrongen en hadden de vrouwtjes het duo achtergelaten. Slechts één zwangere leeuwin bleef in de buurt, maar zij kreeg geen aandacht. De twee mannetjes leken enkel oog voor elkaar te hebben. Een overduidelijk geval van homoseksuele dieren? Niet per se, zeggen experts. Mannetjes tonen gewoon soms veel affectie voor elkaar en het is best mogelijk dat ze in de toekomst vrouwtjes bezwangeren.

R.I.P. Zwarte Liza

Foto: rr

De Antwerpenaren hadden Zwarte Liza in de armen gesloten. De zwarte zwaan was in 2015 neergestreken in het Rivierenhof en trok om evidente redenen de aandacht. Niet alleen kreeg ze een naam en werd haar ‘doop’ met suikerbonen en een lied gevierd, bovendien werd ze bij koud weer en bij vuurwerk ondergebracht in de Kinderboerderij Rivierenhof in Deurne. O ironie, het was in die kinderboerderij dat het noodlot toesloeg: Zwarte Liza werd in september dit jaar doodgebeten door een vos. Het werden zo Bevrijdingsfeesten (de reden waarom er vuurwerk werd afgeschoten) in mineur.

Drapetis bruscellensis

Foto: rr

Twee millimeter groot is ze, en ze heeft een glanzend-zwart borststuk. Ze leeft op boomstammen en bladeren en jaagt op nóg kleinere insecten en mijten. Het beestje heeft niet het charisma van Tian Bao of van Kai-Mook, maar het is wel van ons. De naam: Drapetis bruscellensis, de Brusselse vlieg. Ze werd dit jaar ontdekt in een plantentuin in Oudergem, door entomoloog Patrick Grootaert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het was al twintig jaar geleden dat er in ons land een nieuwe vliegensoort ontdekt werd.

Inky, een achtpotige Nemo

Foto: rr

Weinig dierenverhalen zijn zo mooi als dat van Inky, de octopus die Finding Nemo heeft nagespeeld. Inky leefde in het Nationale Aquarium van Nieuw-Zeeland, in de stad Napier aan de oostkust van het Noordereiland. Tot hij besloot dat het genoeg was geweest. Hij opende het deksel van zijn aquarium en kroop uit zijn gevangenis en over de grond naar een afvoerpijp die naar de zee leidt. Zijn parcours was af te lezen uit de natte sporen die hij achterliet. Misschien is hij nu herenigd met zijn familie, Nemo-gewijs. Want Inky leefde vroeger al in het wild. Hij was in 2014 aan het Nationale Aquarium gedoneerd door vissers die hem gevangen hadden in het Pania Reef.

Gorilla Harambe

Foto: rr

Weinig dierenverhalen zijn zo droevig als dat van Harambe, een gorilla die in de Cincinnati Zoo leefde. Op 28 mei van dit jaar klom een driejarig jongetje over het hek van het gorilla-verblijf in het Amerikaanse dierenpark. Twee vrouwtjes werden tijdig naar binnengehaald, maar de 17-jarige Harambe greep het kindje vast. De zilverrug van 200 kg sleepte de kleuter door het water, al dan niet goedbedoeld. Na enige minuten werd de gorilla doodgeschoten. Het kind kwam er goed vanaf. Het incident veroorzaakte heel wat ophef en discussie. Moest de gorilla doodgeschoten worden? Wie was schuldig? De zoo, of de ouders die hun kind uit het oog waren verloren? De mensheid, voor het opsluiten van dieren? De video vindt u hier.

De ‘gators’ van Florida

Het jongetje dat door Harambe gegrepen werd, kwam met de schrik vrij, maar dat kan niet gezegd worden over een tweejarig jongetje dat emmertjes zand aan het scheppen was op het strand van Disney’s Grand Floridian Resort and Spa in Orlando. Lane Graves stond net als enkele andere kindjes enkeldiep in het water van de Seven Seas Lagoon toen hij gegrepen werd door een alligator. Een poging van de vader om zijn zoon te bevrijden mislukte, en het jongetje werd 16 uur later dood teruggevonden. Een spijtig voorval, want alligators komen niet zo vaak voor in de Seven Seas Lagoon.

En wie zich weinig kan voorstellen bij een alligator, die kan misschien volgend filmpjebekijken. ‘I think it’s two guys in an alligator suite’, zei de man die dit voorjaar een gigantische alligator filmde op een golfterrein in Florida.

Eenhoorn in de Schelde

Foto: Theo Derkinderen

In april troffen wandelaars bij de sluis van Wintam een gestrande narwal aan. Een narwal is een tandwalvis die normaal thuis is in de Arctische wateren van Rusland, Groenland en Canada. Hoe hij in de Schelde was terechtgekomen, konden wetenschappers niet meer achterhalen. Het dier was al in een verre staat van ontbinding. Nooit eerder werd er eentje in ons land aangetroffen. Het skelet, met prachtige slagtand, zal bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.