Jihadisten maken video waar Spanjaarden elk jaar massaal Nieuwjaar vieren

In Spanje zijn er videobeelden opgedoken van twee vermoede jihadisten die woensdag werden opgepakt in Madrid, waarop ze met wapens en een IS-vlag poseren aan de beroemde Plaza Puerta del Sol. Dat is het centrale plein waar de Madrilenen elk jaar massaal het nieuwe jaar inluiden. Dat werd vrijdag vernomen bij gerechtelijke bronnen.

De videobeelden tonen hoe de twee mannen voor het bewuste plein poseren, met een vuurwapen en een groot mes in de hand. In het bewuste fragment is ook een zwarte IS-vlag te zien, en op de achtergrond is muziek te horen die erg lijkt op de muziek die gebruikt wordt in de propagandafilmpjes van de terreurgroep.

Het gerecht benadrukt dat de beelden nog niet per se betekenen dat de twee ook effectief een aanslag op die Plaza planden. Volgens de gerechtelijke autoriteiten zijn er nog geen andere elementen opgedoken, die er op wijzen dat de twee verdachten concrete voorbereidingen in die richting troffen.

Premier Mariano Rajoy beklemtoonde vrijdag op een persconferentie dat het risico op aanslagen nu ‘niet meer of minder hoog is dan in 2015’, toen het dreigingsniveau in het land verhoogd werd naar 4 op een schaal van 5. Daardoor zijn nu al strenge veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens grote evenementen.

Zo zullen de feestvierders tijdens de nieuwjaarsnacht vooraf gecontroleerd worden als ze de Plaza op willen, en wordt de wijk rond het plein volledig afgesloten.

Daarnaast zullen er ook betonblokken en zware wagens van de politie rond het plein worden gezet, om aanslagen met vrachtwagens zoals in Nice en Berlijn te vermijden.

De twee mannenwerden woensdag aangehouden. Tijdens huiszoekingen in de woningen van beide mannen, in het district Moratalaz, werden woensdag laders voor Kalasjnikovs van het type AK-47 en munitie in beslag genomen. Intussen werden er nog meer wapens en munitie gevonden op een braakland in het zuiden van Madrid.