Wout van Aert pakt de zege op de Sylvestercross in Bredene

Wereldkampioen Wout van Aert heeft vrijdag de Sylvestercross in Bredene gewonnen. In de laatste veldrit van het jaar was de 22-jarige Antwerpenaar in een sprint met twee sneller dan Laurens Sweeck. Gianni Vermeersch legde beslag op de laatste podiumplaats, voor de Fransman Clement Venturini en Jens Adams.

Mathieu van der Poel was na zijn zware valpartij van donderdag in Loenhout niet van de partij in de kustgemeente. De Nederlandse kampioen heeft een kneuzing aan de nek en kreeg rust voorgeschreven.

Van bij de start lag het tempo erg hoog. Tim Merlier nam het pak op sleeptouw, gevolgd door Venturini en Toon Aerts. Een kopgroep van twaalf renners sneed de tweede ronde aan. Die werd gereduceerd tot negen. Clement Venturini, Gianni Vermeersch, Michael Vanthourenhout, Wout van Aert, Tim Merlier, Jim Aernouts, Toon Aerts, Dieter Vanthourenhout en Laurens Sweeck bleven over. In de vierde ronde verslikte Van Aert zich even in de zone met de balkjes, waardoor hij wat achterstand opliep. Het sein voor Venturini om vol door te gaan. Vanthourenhout sloot als eerste aan bij de Fransman en bracht nog een pak andere renners mee.

Op vier ronden van het einde achtte Sweeck zijn moment gekomen. Hij demarreerde en Van Aert counterde onmiddellijk. Achter het leidende duo volgden Gianni Vermeersch, Jens Adams, Michael Vanthourenhout, Jim Aernouts en Clement Venturini. Vooraan bleven Van Aert en Sweeck elkaar met tempoversnellingen bestoken, maar uiteindelijk werd om de zege gesprint.

Van Aert boekte in zijn laatste veldrit voor Crelan-Vastgoedservice zijn dertiende zege van het seizoen. De Sylvestercross won hij in 2014 al eens. Op de erelijst volgt hij Dieter Vanthourenhout op. De eerstvolgende veldrit wordt op nieuwjaarsdag in Baal gereden. De Grote Prijs Sven Nys is de zevende manche van het seizoen in de DVV Trofee veldrijden.

Stybar: “Steun deed deugd”

Stybar eindigde tiende na een knappe cross. “Ik wist dat het te snel zou gaan voor mij. Ik heb er wel enorm van genoten en wilde er op het einde nog eens alles uitpersen. Ik kreeg heel veel steun van de fans, echt ongelooflijk. Ik wil iedereen bedanken.”

Van Aert: “Wist dat het moeilijk ging worden”

Winnaar Van Aert was uiteraard tevreden met zijn zege. “Ik had voor de koers al het gevoel dat het moeilijk ging worden. Ik wilde de eerste helft van de koers de kat uit de boom te kijken. Ik maakte echter een foutje en daardoor maakte ik het mezelf moeilijk. Ik was blij toen Sweeck versnelde, daarvoor was het duwen om aan de leiding te komen. Voor de spurt versnelde ik al om Laurens onder druk te zetten. De spurt verliep uitstekend. Ik ben blij dat ik eindelijk een Vespa (prijs voor winnaar, red.) krijg”, lachte hij. Het was de laatste cross voor zijn huidige ploeg. “Dat doet me wel iets, want ik kreeg hier veel kansen. Ik wil iedereen daar ook voor bedanken.”

Sweeck: “Dacht even dat ik er nog over kon”

Sweeck reed een dijk van een koers, maar moest in de spurt de duimen leggen. “Ik dacht na de bocht even dat ik er nog over kon gaan, maar bij het aanzetten voelde ik wel dat Wout iets meer over had. Hier en daar kon ik het verschil maken, maar op de krachtstukken kwam Van Aert terug.” Sweeck moest wel lang achtervolgen. “Ik was in de start wat weggedrumd, daardoor duur het even voor ik kon aansluiten. Ik heb wel het gevoel dat ik het goede niveau te pakken heb met de kampioenschappen in aantocht.”

Uitslag:

1. Wout van Aert

2. Laurens Sweeck

3. Gianni Vermeersch

4. Clément Venturini

5. Jens Adams

6. Michael Vanthourenhout

7. Jim Aernouts

8. Tim Merlier

9. Dieter Vanthourenhout

10. Zdenek Stybar