Lannavaara, Zweeds Lapland. Tweehonderd kilometer boven de poolcirkel, 25 graden onder nul. Ik ben op zoek naar de oorspronkelijke woonplaats van de Kerstman, in het gebied van de Samen, dicht bij de Noors-Zweedse grens. Na een lange tocht door een kerstkaart beland ik in een afgelegen dorpje, waar nog twee families wonen. De rendierherders ontvangen me met open armen. Want al is de Kerstman niet te bespeuren, zijn trouwe metgezel is er in groten getale aanwezig. Rendieren steken de ijsvlakte over en komen ons tegemoet, in een van de mooiste plaatsen die ik ook zag, ver weg van alles en iedereen. ‘Het verborgen dorp’ heeft zijn bijnaam niet gestolen. Het is intussen 600 jaar oud en was vooral in de negentiende eeuw berucht, toen het bekendstond als een dievennest: omdat het zo afgelegen lag, kwam er zelden of nooit politie. Heelder rendierkuddes die in Finland waren gestolen, werden hier verhandeld. Plannen om het dorp af te branden botsten op verzet van de lokale inwoners. Vandaag zijn de dieven weg, maar de magie is gebleven.