Man wurgt zijn 36-jarige vriendin in Charleroi

In Roux, een deelgemeente van Charleroi, is een 36-jarige vrouw gewurgd door haar vriend. Haar lichaam werd donderdagochtend teruggevonden bij haar thuis. De vriend van de vrouw heeft de feiten intussen bekend, en werd donderdag aangehouden voor moord. Het koppel, dat pas samen was, had een zware ruzie gehad.