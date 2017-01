Genoeg van alle nieuwsoverzichten en lijstjes? De beste terugblik op 2016 heeft u waarschijnlijk nog niet gezien.

Enkele Amerikanen maakten een trailer voor de 'horrorfilm van het jaar' waarin ze zo goed als alle belangrijkste nieuwsfeiten hebben verwerkt, van Brexit en Trump tot de dood van de vele celebrities. De antagonist in de video van Friend Dog Studios is echter geen persoon, maar het jaar 2016 zelf. Dat wordt nog spannend in de laatste uurtjes voor 2017 zijn intrede doet...