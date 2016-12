TGV en Eurostar vast door ijzel op bovenleiding

In de omgeving van Halle staan vrijdagvoormiddag twee hogesnelheidstreinen stil door ijzel op de bovenleidingen. Dat meldt Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen. Het gaat om een TGV-trein die op weg was naar Straatsburg en een Eurostar die op weg was naar Londen.

‘We hebben afgelopen nacht zogenaamde ontijzelingsritten gemaakt om te vermijden dat er ijzel op de bovenleidingen zou blijven liggen, maar door de kou ligt er hier en daar toch wat ijzel’, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. ‘Treinen die daar gevoelig aan zijn, zoals hogesnelheidstreinen, kunnen dan last hebben van uitschakelingen op hun stroomafnemer. Dat is wat er met deze twee treinen gebeurd is.’

Het gaat om een Eurostar die vanuit Brussel-Zuid op weg was naar Londen met een 300-tal passagiers en een TGV-trein die, eveneens vanuit Brussel-Zuid, op weg was naar Straatsburg met een 60-tal reizigers. Beide treinen zullen door een hulplocomotief teruggebracht worden naar Brussel-Zuid. Infrabel voorziet voor de andere treinen een omleiding via Halle, Edingen en Silly, waar er opnieuw op het hogesnelheidsspoor kan worden gereden.