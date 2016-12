Brugse horeca-oorlog uitgevochten in gewelddadige overval

De zaakvoerder van een toeristisch restaurant in het hartje van Brugge zit in de cel. Hij wordt ervan verdacht een gewelddadige overval te hebben besteld op een concurrent. De man zou enkele Kosovaarse gangsters – gewapend met kalasjnikovs – naar diens gezin hebben gestuurd, uit wraak na een mislukte overname van een restaurant op de Brugse Markt.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De feiten dateren van in augustus. Een groep zwaargewapende mannen drong ’s nachts binnen in de woning van J.B. (51), een succesvolle horecabaas die onder meer restaurant Singe d’Or op ‘t Zand in Brugge uitbaat. ‘Ik had nog wat papierwerk te doen en hoorde geritsel buiten.’, zegt hij. ‘Een hert, dacht ik. Hier in de bossen is dat niet ongewoon.’ Hij deed de achterdeur open en stond oog in oog met vier gemaskerde mannen. Kosovaarse gangsters, al wist hij dat op dat moment nog niet.

Kalasjnikovs

‘Het waren zware jongens. Ze waren gewapend met kalasjnikovs. Zonder iets te zeggen duwde eentje me op de grond. Een ander vloog op mij en probeerde mijn handen vast te binden met een spanbandje.’ J.B. weerde zich als een duivel, zegt hij. ‘Ik sloeg, schopte en riep’, getuigt hij in Het Nieuwsblad. Zijn oudste zoon werd door het gestommel gewekt en belde onmiddellijk de politie. Met veel kabaal deed hij het rolluik van zijn kamer omhoog. ‘Dat heeft die gangsters gealarmeerd. Ze lieten me los en gingen op de loop.”’

Tijdens de schermutseling kon J.B. het wapen uit de handen van de overvallers slaan. ‘De lader viel eruit. Er zaten kogels in en dat waren op het eerste gezicht geen losse flodders.’ Hij trok ook de bivakmuts van een van hen weg. ‘Een jong gastje was het, hoop en al 25 jaar.’

Vijf bendeleden gearresteerd

Amper vijf minuten nadat ze op de vlucht waren geslagen, kwam de politie aan. Dankzij de beschrijving die J.B. gaf van zijn overvallers konden een paar van hen diezelfde nacht nog opgepakt worden.

Na maandenlang onderzoek heeft het Brugse gerecht ondertussen al vijf bendeleden gearresteerd. Twee andere voortvluchtigen staan nog altijd internationaal geseind. Het slachtoffer en zijn gezin hadden lange tijd geen enkel idee wie achter de brutale homejacking zat. Maar nu blijkt dat een van de aangehouden verdachten een oude bekende van de horecabaas is.

Het gaat om zijn collega M.S. (47), die restaurant Uilenspiegel uitbaat. Een populaire zaak bij toeristen langs de Brugse Reien, op een boogscheut van de Markt. Een goedgeplaatste bron bevestigt dat M.S. ervan verdacht wordt dat hij de opdrachtgever is van de gewelddadige homejacking in de villa van zijn concurrent.

Het lijkt er sterk op dat de aanleiding een eerder dispuut is tussen de twee over de aankoop van De Beurze, een restaurant midden op de Markt van Brugge. ‘In april 2015 nodigde hij me uit voor een gesprek’, zegt J.B. ‘We hadden allebei een bod gedaan op dat restaurant, en hij wilde me ervan overtuigen mijn bod in te trekken. Hij trakteerde het ene rondje na het andere, maar ik ging er niet op in.’

Ineens, zonder aanleiding, stond M.S. op en gaf J.B. een kopstoot. Die verloor een stuk tand en was een tijd arbeidsongeschikt. Er kwam een rechtszaak van. Vorige maandag kwam die zaak voor in Brugge. M.S. riskeert 12 maanden cel. Toen J.B. tijdens dat proces zag dat M.S. geboeid werd binnengebracht, vielen de puzzelstukjes op hun plaats, zegt hij.

‘Ik heb me lang afgevraagd of er meer achter die overval zat dan een ordinaire diefstal. Het zou me niet verbazen dat het een vergelding was voor die mislukte aankoop.’

Liefje

De politie pakte M.S. begin november op. De speurders kwamen hem op het spoor na het getuigenis van het liefje van een van de overvallers, die zei dat M.S. achter de homejacking zat. Die verklaring, samen met de feiten die zich in De Beurze afspeelden, wogen ook voor de kamer van inbeschuldigingstelling zwaar genoeg door om de aanhouding van M.S. woensdag met een maand te verlengen.

M.S. ontkent bij monde van zijn advocaat Filip Van Hende elke betrokkenheid. ‘Sinds die kopstoot heeft hij die man nooit meer ontmoet of gezien. Er is geen enkele link tussen mijn cliënt en die homejacking.’

Noch M.S., noch J.B. kochten uiteindelijk De Beurze. De zaak werd overgenomen door de vroegere kok van het restaurant.