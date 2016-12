Poetin slaat terug: 35 Amerikaanse diplomaten moeten Rusland uit

In het kader van de sancties die Amerikaans president Obama donderdag aankondigde tegen Rusland, moeten 35 Russische diplomaten de Verenigde Staten verlaten. Moskou zet in een reactie 35 Amerikaanse diplomaten het land uit. Eerder waren er ook al berichten dat een internationale school in Moskou gesloten zou worden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte de beslissing op televisie bekend. Het gaat om 31 Amerikaanse diplomaten bij de Amerikaanse ambassade in Moskou en vier diplomaten bij het consulaat-generaal in Sint-Petersburg.

Ondertussen zouden de Russen volgens functionarissen ook al de sluiting van de Anglo-Amerikaanse School of Moskou eisen. Daar gaan veel Amerikaanse en Britse kinderen van hooggeplaatsten naar school. Ook het vakantiehuis van de Amerikaanse ambassade in Serebryany Bor, in de buurt van Moskou, zou gesloten worden.

Rusland had gisteravond in een reactie op de Amerikaanse sancties al aangegeven ‘adequaat’ te zullen reageren. De Amerikanen gingen over tot de actie omdat ze de Russen verdenken van inmenging in de jongste presidentsverkiezingen via cyberhacking.

President-elect Donald Trump, die van plan is de banden met Rusland aan te halen, zei zich volgende week te zullen informeren over de huidige toestand. ‘Maar het is tijd voor ons land om zich met belangrijker zaken tegen te houden’, verklaarde hij in een reactie.