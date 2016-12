In China is de hoogste brug ter wereld opengesteld voor verkeer. Het gaat om de Beipanjiang-brug, die 565 meter boven de rivier Nizhu hangt.

De Beipanjiang-brug is 1,3 kilometer lang. Wie vroeger 5 uur deed over de rit tussen Liupnshui en Xuanwei, is nu op minder dan een uur op zijn bestemming.

De bouw van de tuibrug - of kabelbrug - begon in 2013 en kostte 139 miljoen euro.