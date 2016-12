Wie graag ijs van de voorruit krabt ’s morgens leest beter niet verder. Maar als je liever niet al te veel tijd verliest, zal je wel heel wat hebben aan dit trucje. De Amerikaanse weerman Ken Weathers uit Tennessee toont hoe je in enkele seconden de voorruit ijsvrij krijgt.

Ken Weathers legt in een filmpje uit hoe je in een mum van tijd de ruiten van je wagen ijsvrij krijgt zonder te moeten krabben of benzine te verspillen.

Hij doet een vloeistof bestaande uit twee derde ontsmettingsalcohol en één derde water in een verstuiver. Omdat het vriespunt van die alcohol ver onder 0 ligt, zal het goedje zelf nooit bevriezen. Als je dit simpelweg op de ruit verstuift, ontdooit het ijs vanzelf.