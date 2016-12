Man gearresteerd die online dreigementen uitte over oudejaarsnacht in Sydney

In Sydney werd donderdagavond een veertigjarige man gearresteerd die op een blog dreigementen had geuit over oudejaarsnacht in de stad.

Agenten van de antiterreureenheid arresteerden de man, die was ingevlogen vanuit Londen, donderdagavond op de luchthaven van Sydney.

De politie viel ook een huis in de binnenstad en een opslagplaats binnen, waar onder meer documenten en harde schijven in beslag werden genomen. Volgens de adjunct-commissaris lijkt het op het eerste zicht te gaan om een geïsoleerd incident.

“We hebben er vertrouwen in dat er geen specifieke bedreigingen zijn. We vragen mensen om waakzaam te blijven, maar mensen moeten vooral genieten van de vieringen”, klonk het in een verklaring. “De gemeenschap kan er ook op rekenen dat we snel actie zullen ondernemen, om de voortdurende veiligheid van het publiek te verzekeren.”

De man moet vrijdag voor de rechter verschijnen.