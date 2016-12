Adoptie- én pleegouders krijgen binnenkort ruimer verlof

‘Waarom moeten we zo lang wachten op een gelijkschakeling van adoptieverlof met bevallingsverlof?’, vroeg Oostendenaar Wim Pauwels zich zopas nog af in een lezersbrief (DS 28 december). Pauwels en zijn partner Griet Strubbe mochten vorig jaar de kleine Sam (3) in hun gezin verwelkomen. Hij werd geboren in de Filipijnen. Ze kregen zes weken adoptieverlof.

Als een adoptiekind ouder is dan drie jaar, krimpt dat verlof in tot vier weken, en vanaf acht jaar is er niets meer.

Nu blijkt dat een meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD al een akkoord bereikt heeft om het adoptieverlof gelijk te schakelen met het bevallingsverlof. Om te beginnen zou elke adoptieouder recht hebben op zes weken, ongeacht de leeftijd van het kind. Vanaf 2019 zou er om de twee jaar een week bij komen. Tegen 2027 zou het adoptieverlof dan 17 weken bedragen, waarvan elke adoptie-ouder minstens 6 weken moet nemen.

Het akkoord moet nog worden besproken in de commissie Sociale Zaken en het moet ook nog worden goedgekeurd. Het zou gelden vanaf 2017 en niet met terugwerkende kracht werken.

Op zich een goede zaak, want kinderen die van ver komen, hebben tijd nodig om zich te hechten. Bovendien is het nu niet meer mogelijk om tijdskrediet zonder motief op te vragen. Adoptie-ouders namen daar vroeger wel vaker hun toevlucht toe.