België mag Afghaans gezin niet naar Duitsland uitwijzen

Een opmerkelijk arrest stelt dat ons land een Afghaanse familie niet naar Duitsland mag uitwijzen, ook al vroeg ze daar eerst asiel aan.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij asielzoekers tegen een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken of de commissaris-generaal voor de vluchtelingen in beroep kunnen gaan, velde onlangs opnieuw een zeer opmerkelijk arrest in het nadeel van de Belgische overheid. Die wilde eerder dit jaar een Afghaanse vrouw met vijf minderjarige kinderen naar Duitsland terugsturen, omdat ze daar op 21 januari eerst asiel had gevraagd. Haar vingerafdrukken stonden in Duitsland geregistreerd.

De Europese Dublin-verordening staat zo’n terugstuuroperatie normaal toe. De Dublin-procedure bepaalt welke Europese lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Lidstaten gaan ermee akkoord om asielzoekers van elkaar over te nemen. In dit geval ging Duitsland ook akkoord.

Op 28 april gaf de Dienst Vreemdelingenzaken het gezin een bevel om binnen de tien dagen naar Duitsland te gaan. Maar de vrouw ging in beroep. Haar advocaat, Sakhi Mir-Baz, voerde onder meer aan dat een menswaardige opvang voor de familie in Duitsland niet was gegarandeerd, en kreeg gelijk. De asielaanvraag van de familie zal nu toch in ons land worden behandeld.

Waarom deed de raad deze uitspraak?

Lees hieronder het volledige arrest: