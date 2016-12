Bomalarm in Charleroi en Luik opgeheven

De bomalarmen donderdagmiddag in het gerechtsgebouw van Charleroi en in het station Luik-Guillemins zijn opgeheven. Het personeel kon opnieuw het gerechtsgebouw binnen. In het station van Luik was het treinverkeer onderbroken sinds 15 uur. Rond 17 uur konden de treinen opnieuw rijden.

Door het bomalarm in Luik was het treinverkeer bijna 2 uur onderbroken. Zowat 27 treinen waren getroffen, zegt een woordvoerder van de spoormaatschappij NMBS.

Ook in het station van Charleroi was donderdagnamiddag even een bomalarm van kracht, maar dat bleek al snel vals.