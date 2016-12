De Britse mashup artiest Cassetteboy verknipte het belangrijkste Britse nieuws voor The Guardian en maakte er een grappige videoboodschap van.

In de video worden een aantal Britse politici de woorden in de mond gelegd. Zowel David Cameron, Boris Johnson, George Osborne, Michael Gove, Theresa May als Nigel Farage krijgen een hoofdrol in dit alternatieve Brexit verhaal.