Wie wil uitgaan tijdens oudejaarsnacht kan wel eens teleurgesteld naar huis terugkeren. De reden? We verwachten zoveel van de jaarwisseling dat een feest maar zelden aan onze eisen voldoet. Dat is een veelvoorkomend probleem, zo leggen de jongens van het wetenschappelijk onderbouwde YouTubekanaal asapSCIENCE uit in een nieuw filmpje.

In een studie waarin gepolst werd naar de verwachtingen van mensen op oudejaarsavond, voelde 83 procent zich achteraf teleurgesteld. Niet omdat ze geen (wilde) plannen hadden gemaakt, wel omdat die niet voldeden aan hun verwachtingen. Hoge eisen stellen kan namelijk ontgoocheling in de hand werken. Mensen zijn de enige op aarde die kunnen vooruitblikken. Dat was vroeger handig omdat we zo de link konden leggen tussen jagen en eten mee naar huis nemen, maar nu kan het soms tegen ons werken.

Daarnaast proberen mensen vaak te hard om zich te amuseren tijdens de jaarwisseling. Als je jezelf moet forceren om plezier te maken, krijg je het tegenovergestelde effect. Dat blijkt dan weer uit een studie waarbij mensen naar vrolijke muziek luisterden en zich zo blij mogelijk moesten voelen. Omdat het verplicht was, voelden zich net neerslachtiger. Het menselijk brein is ook geneigd om positieve punten te overschatten. Dat is waarom pasgetrouwde stellen vaak geloven dat zij nooit gaan scheiden tot het gebeurt.

Nog een andere reden waarom je de festiviteiten misschien niet zo fijn zal ervaren: op het einde van een jaar blik je vaak terug op de voorbije maanden. Als je te hard focust op negatieve gebeurtenissen, kan dat tot een persoonlijke crisis leiden. Alcohol is soms ook een domper op de feestvreugde. Hoe meer je drinkt, hoe groter de kans dat je gevoeliger en zelfs verdrietig wordt.

Daarbij komt dat de prijzen rond Nieuwjaar niet zelden de hoogte ingaan. De hoge kostprijs van eten en drinken heeft een negatieve impact op je humeur, om nog maar te zwijgen aan de onbekenden die je misschien willen kussen. 'Doe op oudjaar iets wat je graag doet, maar verwacht er niet te veel van', luidt dan ook het advies.