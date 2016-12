Duitse antiterreurdiensten hebben het gevaar dat Anis Amri vormde onderschat

Het Duitse antiterreurcentrum (GTAZ) heeft in 2016 het dossier van Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, meerdere keren behandeld. Het centrum achtte het echter weinig waarschijnlijk dat hij een aanslag zou plegen, zo meldt de Süddeutsche Zeitung.

Het laatste rapport van het GTAZ dateert van 14 december, vijf dagen voor hij met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Bij die aanslag vielen twaalf doden.

Volgens de krant wisten de autoriteiten dat Amri nauwe banden onderhield met Duitse jihadisten en was hij door de politie van Dortmund geklasseerd als “sympathisant van ISIS”. De onderzoekers wisten ook dat Amri minstens één keer online zocht naar hoe hij een pijpbom moest maken en dat hij in een online conversatie zijn diensten als kamikaze had aangeboden, waarschijnlijk aan een ISIS-lid.

Daarnaast was ook bekend dat de Tunesiër beschikte over acht identiteiten, dat hij vrij kon rondlopen op het Duits grondgebied en vrije toegang had tot een islamitische school in Dortmund die ervan verdacht wordt Syriëstrijders op te leiden.

Het centrum had Amri, op een schaal van 1 tot 8 (gaande van het gevaarlijkst tot minder gevaarlijk), een 5 toegekend. Dat betekent volgens de Süddeutsche dat “een daad van geweld weinig waarschijnlijk is”. Kort na de aanslag gaven de Duitse autoriteiten al toe dat de Tunesiër bekendstond bij de politie. In november verloren de diensten het spoor van Amri.

Donderdag om 15 uur houdt het Duitse parket een persconferentie waarin het de stand van zaken van het onderzoek meedeelt.