NBA. Warriors maken einde aan zegereeks van Toronto Raptors

Golden State Warriors heeft woensdag een einde gemaakt aan een reeks van zeven zeges op rij voor Toronto Raptors in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In eigen huis haalde de titelfavoriet het met 121-111.

Toronto Raptors liep in de Oracle Arena de hele wedstrijd achter de feiten aan. Na het eerste kwart stond het immers al 42-17 in het voordeel van de thuisploeg, vorig seizoen de verliezende finalist in de NBA. Stephen Curry was voor de Warriors goed voor 28 punten, Kevin Durant klokte af op 22 punten. Bij Toronto Raptors blonk DeMar DeRozan met 29 punten uit.

In New Orleans liep LA Clippers tegen een vierde nederlaag op rij aan. Zonder de geblesseerde Blake Griffin gingen ze er met 102-98 onderuit, de twaalfde seizoensnederlaag voor het Californische team.

Uitslagen van woensdag

Golden State - Toronto 121-111

San Antonio - Phoenix 119-98

Atlanta - New York 102-98 n.v.

Detroit - Milwaukee 94-119

Portland - Sacramento 102-89

Denver - Minnesota 105-103

Chicago - Brooklyn 101-99

New Orleans - LA Clippers 102-98

Washington - Indiana 111-105

Orlando - Charlotte 101-120

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

.Atlantic Division:

1. Toronto 22 9 0.710

2. Boston 19 13 0.594

3. New York 16 15 0.516

4. Brooklyn 8 23 0.258

5. Philadelphia 7 23 0.233

.Central Division:

1. Cleveland 23 7 0.767

2. Milwaukee 15 15 0.500

3. Chicago 16 16 0.500

4. Indiana 15 18 0.455

5. Detroit 15 19 0.441

.Southeast Division:

1. Charlotte 18 14 0.563

2. Atlanta 16 16 0.500

3. Washington 15 16 0.484

4. Orlando 15 19 0.441

5. Miami 10 22 0.313

WESTERN CONFERENCE

.Northwest Division:

1. Oklahoma City 20 12 0.625

2. Utah 19 13 0.594

3. Denver 14 18 0.438

4. Portland 14 20 0.412

5. Minnesota 10 22 0.313

.Pacific Division:

1. Golden State 28 5 0.848

2. LA Clippers 22 12 0.647

3. Sacramento 14 18 0.438

4. LA Lakers 12 23 0.343

5. Phoenix 9 23 0.281

.Southwest Division:

1. San Antonio 26 6 0.813

2. Houston 24 9 0.727

3. Memphis 20 14 0.588

4. New orleans 13 21 0.382

5. Dallas 9 23 0.281

Programma van donderdag:

Charlotte - Miami

Memphis - Oklahoma City

Cleveland - Boston

Utah - Philadelphia

Phoenix - Toronto

LA Lakers - Dallas