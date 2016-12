‘Kon openbaar toilet niet functioneel én mooi zijn?’

Een nieuw openbaar toilet in Brugge is nog niet in werking, maar krijgt figuurlijk wel al ‘gezeik’ over zich heen. En wel wegens het weinig aantrekkelijke uitzicht. ‘Dit past niet in een historische centrum’, zegt Jasper Pillen (Open VLD).

Jarenlang hebben gemeenteraadsleden van verschillende partijen gesmeekt om en actiegevoerd voor meer openbare toiletten in Brugge, laatst nog op Wereldtoiletdag in november. Het Brugs stadsbestuur heeft die smeekbede uiteindelijk ook beantwoord, en hoe: met een joekel van een automatisch toilet met urinoirs ter waarde van liefst 111.000 euro - de jaarlijkse onderhoudskosten van 17.000 euro niet meegerekend - in de Kuipersstraat.

Een weloverwogen locatie, want pal in de uitgaansbuurt en op amper honderd meter van de Markt. En toch valt Brugges nieuwste plasinfrastructuur niet in de smaak, wel integendeel. Met name het weinig subtiele uitzicht van het plashokje stuit op kritiek. Want hoe hoog de nood ook is, in Brugge moet het esthetische altijd nabij zijn.

‘Het is goed dat er eindelijk openbare toiletten bijkomen, maar dit past echt niet in een historische stad’, zegt gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD). ‘Brugge moet toch beter kunnen dan dit? Bruggelingen willen trots zijn op hun stad. Waarom niet kiezen voor mooie en functionele installaties? Die bestaan wel degelijk.’