Magnus Carlsen pakt nipt naast wereldtitel rapidschaak

De Noorse favoriet Magnus Carlsen wist in Qatar net niet de wereldtitel rapidschaak te pakken. Carlsen eindigde net als de Oekraïener Vassili Ivantsjoek en de Rus Alexander Grischuk met 11 punten uit 15 partijen. Ivantsjoek werd wereldkampioen omdat hij van die drie tegen de sterkste tegenstanders had gespeeld. Grischuk werd tweede en Carlsen derde.

Carlsen was op de eerste dag van het WK rapid zwak gestart met 3,5 punten uit 5 partijen. Na de tweede speeldag was hij opgeklommen tot de 9de plaats met 7 punten uit 10 partijen.

Door een sterke prestatie op de laatste dag (hij won zijn vier laatste partijen) kwam hij op de laatste speeldag nog heel dicht bij de wereldtitel. Carlsen werd eerder al tweemaal wereldkampioen rapidschaak, maar dit jaar dus niet. Bij rapidschaak heeft elke speler 15 minuten bedenktijd, plus 10 seconden per gespeelde zet.

Morgen en vrijdag wordt in Qatar ook het WK blitzschaak gespeeld. Bij blitzschaak gaat het allemaal nog ontiegelijk sneller dan bij rapid: in blitz heeft elke speler slechts 3 minuten, plus 2 seconden per gespeelde zet. Ook voor het WK blitz behoort Carlsen tot de favorieten, hij werd al tweemaal werldkampioen blitz.