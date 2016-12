Ook onze huisdieren kampen met obesitas

Niet alleen wijzelf, maar ook onze huisdieren worden alsmaar dikker. Dierenartsen waarschuwen voor een epidemie van viervoeters met obesitas.

‘Eigenaars denken vaak dat het geen kwaad kan: een stukje vlees geven, een bolletje brood gooien, een plakje ham toesteken. Maar al die extraatjes maken een hond dik en ongezond. Dus, uit liefde voor de viervoeter: stop met restjes te geven.’

Met die waarschuwing wil Myriam Hesta, professor voeding gezelschapsdieren aan de UGent, hondenliefhebbers aanmanen tot meer discipline, toch wat eten betreft.

De aanleiding van haar bezorgdheid? Cijfers woensdag geciteerd door La Dernière Heure: een hond op de drie zou aan obesitas lijden. Hesta schat het werkelijke aantal veel hoger in: tot ongeveer vijftig procent van de honden en katten in Amerika lijdt aan overgewicht of obesitas.

‘Veel mensen weten vaak gewoon niet dat hun dier aan overgewicht lijdt, tot ze bij de dierenarts komen’, zegt Hesta. ‘De boodschap luidt dan: vermageren. Hoe? Door meer te bewegen, minder te eten, de voeding aan te passen en dat vol te houden.’

Hesta begeleidt baasjes in dat proces. Het kan soms een heel jaar duren eer de hond weer scherp staat. ‘Doorgaans komt het neer op het afleren van slechte gewoontes. De mens ziet en behandelt een hond soms te veel als een mens. Het is niet omdat wij driemaal daags iets anders eten, dat een dier dat ook moet doen. Brokken alleen zijn goed genoeg.’

Niet alleen honden maar ook veel katten kampen met overgewicht, zegt Hesta. ‘Al wordt dat als minder problematisch gezien. Een dikke kat is niet alleen gezellig en mooi, maar doet ook denken aan Garfield. Op dat vlak pleit ik voor een mentaliteitswijziging, en meer preventie.'