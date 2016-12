VS wil sancties tegen Moskou wegens cyberaanvallen

De Amerikaanse president Barack Obama zou van plan zijn strafmaatregelen uit te vaardigen tegen Moskou wegens de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen, zo meldt nieuwszender CNN.

De regering zou mogelijk donderdag al een reeks stappen aankondigen, berichtte CNN woensdag onder aanhaling van welingelichte bronnen. Dat kan gaan over de uitbreiding van al bestaande sancties maar ook over diplomatieke maatregelen.

De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland ervan achter een reeks aanvallen op de computersystemen van de Democraten te zitten en zich zo bemoeid te hebben met de race naar het Witte Huis. Het Kremlin wijst alle aantijgingen van de hand.

Klokkenluider Wikileaks had in de zomer gehackte e-mails van leden en medewerkers van het partijbestuur van de Democraten gepubliceerd. De Amerikaanse geheime dienst CIA kwam naar verluidt tot de slotsom dat Rusland door de cyberaanvallen doelbewust in de verkiezingen had ingegrepen om Donald Trump aan de overwinning te helpen.

Obama had enkele dagen geleden duidelijker dan ooit tevoren aangekondigd dat voor die aanvallen vergelding zou genomen worden.