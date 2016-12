Spaans antidopingagentschap onderzoekt vitaminekuur Samir Nasri

Het Spaanse antidopingagentschap (AEPSAD) heeft FC Sevilla-middenvelder Samir Nasri in het vizier. Een kliniek in Los Angeles stelt dat de Fransman er heeft aangeklopt voor een vitaminekuur.

“Na het vrijgeven van de informatie heeft het agentschap een onderzoek opgestart om te weten te komen over welke behandeling het precies gaat”, verklaarde een bron dichtbij het AEPSAD aan het persagentschap AFP. Het nieuws over de kuur werd woensdag bekendgemaakt door het Spaanse dagblad El Pais. “De aanwezigheid van een sportman in zo’n kliniek is verdacht”, zei iemand van het AEPSAD aan de krant.

“We hebben Samir Nasri de Immunity Drip IV toegediend om hem zo gehydrateerd en in topconditie te houden gedurende zijn intensieve seizoen bij FC Sevilla”, tweette Drip Doctors, de kliniek in kwestie.

Naast cosmetische behandelingen biedt Drip Doctors ook kuren aan op basis van vitaminen die via intraveneuze injecties worden toegediend. Op haar website beroemt de kliniek zich op een “eersterangscliënteel”.

Volgens het antidopingreglement zijn intraveneuze injecties van meer dan 50 milliliter verboden.

De 29-jarige Nasri, goed voor 41 caps bij ‘Les Bleus’, wordt door Manchester City tot 30 juni 2017 uitgeleend aan FC Sevilla. De Spaanse club is momenteel met 33 punten derde in de Primera Division, achter FC Barcelona (34 ptn) en Real Madrid (37 ptn), dat één wedstrijd minder heeft gespeeld.