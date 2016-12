'Tweestatenoplossing is enige manier voor eeuwige vrede'

In vrede samenleven met de buren, of ook een tweestatenoplossing: dat is volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de enige oplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina. 'Als de keuze één staat is, is Israël Joods maar niet democratisch.'

'Vrienden moeten elkaar de harde waarheid vertellen; vriendschap heeft nood aan wederzijds respect,' begon Kerry aan zijn afscheidsspeech. Hij verdedigde de Amerikaanse keuze om geen veto te gebruiken bij de resolutie van de Verenigde Naties tegen de Israëlische bezettingen als zijnde 'in lijn met de Amerikaanse waarden en normen'. Diezelfde waarden laten volgens Kerry niet toe dat 'een doenbare tweestatenoplossing voor onze ogen vernield wordt'.

'We kunnen niet in de weg staan van de resolutie die duidelijk maakt dat beide kanten iets moeten veranderen om vrede te bouwen en behouden,' zei de minister. Die resolutie veroordeelt het nederzettingenbeleid van Israël, dat de tweestatenoplossing in gevaar brengt. Hij verwijst daarvoor naar terreuraanvallen, alsmaar meer nederzettingen en een 'schijnbaar eindeloze bezetting'. Die concretiseren volgens hem een 'onherroepelijke werkelijkheid van één staat'.

Joods, of democratisch?

'Het is simpel: als de keuze één staat is, kan Israël Joods zijn, maar niet democratisch. Het zal op die manier nooit vrede kennen.' Op de vraag welke weg Israël dan wel wil inslaan, komt geen antwoord volgens de minister; omdat die 'niet bestaan.'

De minister ging verder: 'We hebben Israël altijd gesteund in het uiten van haar eigen meningsuiting,' zei hij, 'maar aan dit tempo kan het niet verder'.

Aan het einde van zijn ambtstermijn klinkt Kerry duidelijk gefrustreerd door het nederzettingenbeleid van Israël. 'Een uitbreiding van de nederzettingen staat niet gelijk aan meer veiligheid voor Israël', zegt hij. 'Al onze inspanningen van de voorbije jaren worden tenietgedaan, en de tweestatenoplossing is in gevaar. Wij kunnen echt niets doen of zeggen als de hoop op vrede vervliegt.'

Volgens Kerry is het nu aan de regering van Donald Trump om het vredesproces terug op gang te brengen.

?Ongeziene militaire steun aan Israël

'Geen enkele regering heeft ooit meer gedaan voor de veiligheid van Israël,' benadrukt Kerry, om te verduidelijken hoe de VS al decennialang achter de Israëlische regering staat. 'Meer dan de helft van ons internationaal militair budget wordt besteed aan Israëlische veiligheidsdiensten.'

'Maar geen kind, Israelisch of Palestijn, zou zo moeten leven, in het midden van bombardementen,' stelde Kerry. 'We versterken stereotypes, en vergeten oplossingen te vinden voor langdurige conflicten.'

Kerry wees verder op de vruchtbare grond voor extremisten in de toekomst, indien Israël de bezetting zou volhouden. 'Als de bezetting permanent wordt, hebben de Palestijnen op termijn geen enkele autoriteit meer.'