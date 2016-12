Eerste keer alternerend rijden in Madrid door luchtvervuiling

In het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid wordt donderdag een systeem van alternerend rijden ingevoerd. De maatregel, een primeur in Spanje, werd genomen nadat er een grote concentratie stikstofdioxide in de lucht werd vastgesteld.

Door de beslissing zullen donderdag tussen 6.30 uur en 21.00 uur enkel de wagens met een oneven nummerplaat worden toegelaten op de Madrileense wegen. Als de maatregel verlengd wordt, zullen vrijdag de wagens met een even nummerplaat aan de beurt komen.

Van zodra de luchtkwaliteit voldoende verbeterd is, zal de maatregel weer worden opgeheven, zo heeft burgemeester Manuela Carmena bekendgemaakt.

De beperking geldt niet voor bromfietsen, wagens met een hybride motor, carpoolers en mensen met een handicap. Daarnaast wordt er ook een uitzondering gemaakt voor het openbaar vervoer, taxi’s, hulpdiensten en gemeentediensten.

Madrid had eerder deze week al maatregelen genomen om de smog tegen te gaan. Zo was de snelheidslimiet op de grootste autowegen al van negentig naar zeventig kilometer per uur verlaagd.

In de Franse hoofdstad Parijs is het alternerend rijden al langer in gebruik wanneer fijn stof en stikstofdioxide de alarmdrempel overschrijden.