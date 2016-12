De ziekenfondsen kunnen binnenkort ook gezondheidsapps terugbetalen, en mobiele toestellen, waarmee dokters hun patiënten vanop afstand kunnen opvolgen of behandelen. Het komende half jaar gaan ze dat uittesten, met 24 proefprojecten, samen met ziekenhuizen, dokters en thuisverplegers. Vanaf 2018 wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het invoeren voor al dat soort toepassingen.

Patiënt Luc maakt al een half jaar gebruik van de app Fibricheck. Het flitslicht van de camera detecteert de bloedsomloop in de vinger en meet zo zijn hartritme. Luc doet twee keer per dag metingen, die rechtstreeks worden doorgestuurd naar de cardioloog in het ziekenhuis. Op die manier kan de arts veel nauwkeuriger een diagnose stellen.

Er loopt op dit moment een proefproject met 24 van die medische apps, de zogenaamde m-health-toepassingen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft daar 3,5 miljoen euro voor vrijgemaakt. Maar er is er meer: tegen 2018 worden de medische apps terugbetaald.

De Block is grote voorstander van de gezondheidsapps. Maar niet zomaar alles moet kunnen: ze wil tegen 2018 duidelijke juridische regels vastleggen voor die apps.

'Er komt een Belgisch label waardoor de patiënt zeker kan zijn dat het toestel juist meet en geijkt is. De gegevens worden ook enkel doorgegeven aan de huisarts en de behandelende cardioloog of neuroloog. Niemand anders kan de gegevens inzien.'