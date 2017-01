‘Wij Belgen zijn gelukkig, maar voelen ons niet veilig of rijk genoeg’

In 2016 waren we ‘gelukkiger’ dan het jaar ervoor. Maar het aantal landgenoten dat ‘zeer gelukkig’ is, is afgenomen. Onze bezorgdheid over onze samenleving is gegroeid. En ook financieel en op vlak van veiligheid kan het beter.

Maar liefst 65 procent van de Belgen gaf zichzelf een geluksscore van minstens 7 op 10. Het aantal mensen dat zichzelf een 8 gaf, als zijnde ‘zeer gelukkig’, is daarentegen afgenomen van 36 naar 32 procent. De meest gelukkige Belgen? Die komen uit Oost- en West-Vlaanderen, met respectievelijk 38 en 36 procent van de meest gelukkige Belgen in elke provincie.

Wat ons het meest gelukkig maakt is een goed familiaal leven. Ook geven we aan er in de toekomst het meeste belang aan te hechten. Verder zijn zowel onze persoonlijke keuzevrijheid als sociaal leven belangrijke factoren in de berekening van ons geluk.

Wat ons geluk dan weer doet afnemen is ons veiligheidsgevoel, of een gebrek daaraan. Vorig jaar gaven we dat gevoel nog 7,3 op 10. In 2016 voelden we ons beduidend minder veilig: de score is gezakt naar 6,4. Ook op financieel vlak scoorden we dit jaar minder goed. Die score zakte van 6,7 naar 5,9.

De evolutie van de maatschappij gaven we vorig jaar nog een score van 5,4 op 10. Dit jaar zakt die score verder naar 5,1.

Nieuw jaar, nieuwe voornemens?

Een jaar beginnen met goede voornemens is ook voor de Belg niet onbelangrijk. In 2016 bestonden de voornamens voornamelijk uit bewegen en sporten (48 procent), gezonder eten (42 procent) en vermageren (32 procent). Slechts 31 procent is erin geslaagd zijn voornemens waar te maken.