Bende geklist die meer dan honderd gps’en stal

De Nederlandse bende sloeg toe over heel Vlaanderen. De daders zochten luxewagens uit om er de ingebouwde radio, gps en zelfs het stuur uit te halen.

Rondrijden om te ‘screenen’ waar welke auto’s staan geparkeerd om dan een paar uur later terug te keren met inbrekersmateriaal en de ingebouwde navigatiesystemen uit de voertuigen te breken: de professionele dievenbende die op een half jaar tijd meer dan honderd auto-inbraken pleegde, ging volgens het Mechelse gerecht zeer doelgericht te werk. ‘Het lijkt erop dat ze pikten op bestelling’, zegt parketwoordvoerder Peter Peereboom. ‘Ze richtten zich duidelijk op luxewagens en wisten wat de gestolen systemen opbrengen.’

Even goed wisten ze dat veel van die infotainment-systemen waardeloos zijn zonder de bediening die (ook) via het stuur verloopt, dus namen ze dat stuur ook mee als dat nodig was. Hoe lang de bende heeft kunnen toeslaan is onduidelijk, maar het onderzoek startte toen ze in de nacht van vijf juni tekeergingen in Willebroek. Ze braken in bij een paar auto’s om er de toestellen uit te halen.

Nummerplaat herkend

Eén nummerplaat van een Nederlandse auto die was gesignaleerd bij de inbraken in Willebroek bleek een belangrijk spoor voor het onderzoek. Analyse van de camera’s met nummerplaatherkenning in het Mechelse bracht aan het licht dat die auto regelmatig in de buurt was wanneer de daders hun inbraken pleegden. ‘Navraag bij de Nederlandse politiediensten wees uit dat de eigenaar van de auto daar gekend stond voor inbraken’, zegt Peereboom. In de loop van het onderzoek stelde de Mechelse recherche vast dat de bende ook feiten pleegde in Antwerpen, Wetteren, Assenede en de streek rond Brussel. In een ploegensysteem gingen de daders nachtenlang op pad.

Verdachten uitgeleverd

‘Begin december zijn er huiszoekingen geweest in de regio rond Den Bosch’, zegt Peereboom. De buit tijdens die huiszoekingen is indrukwekkend: er werden twee containers met gestolen auto-onderdelen gevonden, een gestolen auto waarvan het chassisnummer was veranderd om te verdoezelen dat hij was gepikt, twee luxewagens die 85.000 euro per stuk kostten, 15.000 euro aan cash geld, luxeartikelen waaronder een horloge, een machine om geld te tellen en tientallen gsm’s. Negen personen werden gearresteerd, acht worden aan België uitgeleverd. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig en staan internationaal geseind.