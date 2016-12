Wervelend Genk duwt Gent in crisis

Racing Genk toonde zich dinsdagavond van zijn beste kant aan de nieuwe coach Albert Stuivenberg. In een kolkend stadion speelden ze AA Gent met 2-0 van de mat. Gent-trainer Vanhaezebrouck was woest om de barslechte prestatie van zijn Buffalo’s, en maakte dat met drie opvallende wissels duidelijk.

De Nederlander Stuivenberg was niet de enige sleutelfiguur in de tribune. Ook de Kroatische doelman Lovre Kalinic kwam naar zijn nieuwe ploeg AA Gent kijken. En hij zag meteen waarom AA Gent meer dan drie miljoen voor hem wil betalen. De huidige doelman Jacob Rinne nekte na 19 minuten de goede openingsfase van zijn ploeg. Hij kwam risicovol uit, miste zijn interventie, en de 1-0 van Pozuelo was een feit. Het begin van het Genkse feest, en een dramatische avond voor AA Gent.

Foto: Photo News

Na de 1-0 was het al Genk dat de klok sloeg, en Gent werkte lustig mee aan de eigen ondergang. Zeven minuten na het openingsdoelpunt verspeelde (alweer) Nielsen knullig de bal, en liep Esiti wild Buffel onderuit: penalty. Karelis stuurde Rinne naar de verkeerde kant, en het stond 2-0.

Woest

Gent-trainer Vanhaezebrouck was woest. Nog voor de rust haalde hij Esiti naar de kant voor Dejaegere, en kort na de rust haalde hij Nielsen en Saief uit de ploeg om de youngsters Thibault de Smet (17) en Louis Verstraete (18) een kans te geven.

In de tweede helft speelde Genk met een onmachtig Gent, maar het liet na om de Oost-Vlamingen af te maken. Bailey en Pozuelo kregen nog een applausvervanging, Ndidi maakte zijn laatste minuten voor de Racing Genk rond. Hij vertrekt naar de Engelse kampioen Leicester, dat bevestigde hij in een interview na de wedstrijd. Hij bedankt zijn oud-trainer Peter Maes nog, ‘ik had niet gedacht dat het zo zou eindigen, hij is de man die mij de speler heeft gemaakt die ik nu ben’.

En zo beleefde de ploeg die vooraf in crisis was, Racing Genk, een feestavond. Terwijl nu Gent, dat zich vorige week nog bestolen mocht voelen na een sterke match tegen Anderlecht, in crisis verkeert. De kampioenen van twee seizoenen geleden staan nu zevende, op twee punten van Play-off 1, en acht punten van leider Club Brugge. Genk blijft op de negende plaats staan, maar verkleint de kloof. Ze staan nu op zes punten van de nummer zes, Charleroi.