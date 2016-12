Duizenden gezinnen moeten extra Turteltaks betalen door vergetelheid

Enkele duizenden gezinnen en ondernemingen die vanaf volgend jaar in een lagere schijf belanden voor de ­Turteltaks, moeten nog twee maanden ­langer een hogere energieheffing betalen. Oorzaak is een vergetelheid op het kabinet van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

9.000 gezinnen en 18.000 ondernemingen moeten volgend jaar een hogere Turteltaks ophoesten na een vergetelheid van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Net voor de zomervakantie besliste de Vlaamse regering om de energieheffing bij te sturen. Zo wilde ze vooral tegemoetkomen aan de duizenden gezinnen die hun huis elektrisch verwarmen en daardoor in de schijf van 770 euro per jaar waren terechtgekomen. Die zouden door de bijsturing maar 290 euro per jaar moeten betalen.

Maar die nieuwe regeling geldt nog niet vanaf 1 januari 2017, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Dit omdat het kabinet van Tommelein het dossier pas deze maand naar de Raad van State doorstuurde. Die moet zich over de bijsturing buigen vooraleer ze effectief van kracht kan gaan.

80 euro meer

Gevolg: duizenden gezinnen en ondernemingen betalen volgend jaar 370 euro, en geen 290 euro. Tommelein zit verveeld met de vergetelheid. ‘Het dossier heeft bij ons inderdaad vertraging opgelopen. We hadden de beleidscel Energie al versterkt en er komen nog versterkingen.’

De minister verwacht dat het advies van de Raad van State klaar is tegen 15 januari. ‘Normaal zal de nieuwe regeling dan op 1 maart ingaan.’