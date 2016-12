Negen inwoners van “rebels” dorp de cel in omdat ze burgemeester steunen

Negen inwoners van het dorpje Wukan, in het zuiden van China, hebben celstraffen van twee tot tien jaar gekregen na een steunbetoging voor de burgemeester. De burgemeester, die momenteel in de cel zit, is een van de enige die democratisch verkozen zijn in China.

De negen veroordeelden werden onder meer schuldig bevonden aan illegale samenscholing, het verstoren van transport en de openbare diensten, en het verspreiden van valse informatie, zo blijkt uit een persbericht op de website van de volksrechtbank van Haifeng. “De feiten zijn zo ernstig dat de industrie en handel niet meer konden functioneren en dat er zware verliezen geleden werden.”

Een deel van de negen veroordeelden maakt deel uit van het groepje dat in september in Wukan werd opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Die arrestaties leidden tot een manifestatie die ontaardde in confrontaties met de ordediensten. De betogers gooiden daarbij met stenen, de ordediensten reageerden met rubberen kogels en traangasgranaten, zo bleek toen op beelden van sociale media.

Lin Zulian. Foto: belgaimage

Buitenlandse journalisten mochten het dorp met 13.000 inwoners niet in. Vijf reporters uit Hongkong werden zelfs opgepakt.

Steekpenningen

De oproer ontstond een paar dagen nadat bekend was geraakt dat de burgemeester van het dorp, Lin Zulian, veroordeeld werd tot drie jaar gevangenis. Hij werd in juni opgepakt omdat hij “steekpenningen had ontvangen”.

Wukan raakte eind 2011 bekend toen inwoners in opstand waren gekomen tegen de lokale partijbonzen van de Chinese Communistische Partij (CCP). Ze beschuldigden hen ervan zich verrijkt te hebben met de verkoop van landbouwgronden. Na de dood van een betoger slaagden de bewoners er zelfs in de ordediensten te verjagen en het dorp een hele week te barricaderen.

De CCP aanvaardde toen - tegen alle verwachtingen in - de vrije verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. Lin Zulian, een van de verzetsleiders, werd daarbij verkozen tot burgemeester.