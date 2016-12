Gudrun Patteet gaat geschiedenis in als eerste Belgische kampioene indoorjumping

Amazone Gudrun Patteet heeft maandag op de 36e Kerstjumping van Mechelen geschiedenis geschreven door het allereerste Belgisch kampioenschap indoorjumping op haar naam te schrijven. Grégory Wathelet werd tweede en de 18-jarige Zoë Conter eindigde op de derde plaats.

Patteet is één van de succesrijkste amazones van het laatste decennium en was outdoor al een aantal keer in de running voor de Belgische titel, evenwel zonder in haar opzet te slagen. Bij het eerste indoorkampioenschap was het meteen raak. “En dat ga ik uiteraard eens goed vieren met de talrijke supporters die hier vanavond voor mij aanwezig zijn”, reageerde ze op de persconferentie.

In de barrage met veertien was ze met het 11-jarige Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Sea Coast Ferly veruit de snelste met een aankomst in 32.50. “Ik weet dat Ferly één van de snelste paarden van het circuit is. Het is enkel kwestie om met haar foutloos over de hindernissen te komen in de barrage. Ik had van Nicola Philippaerts gezien dat hij met zes galops naar hindernis twee reed. Dat heb ik hem nagedaan, maar daarna heb ik mijn eigen race gereden. Het BK was best een moeilijke proef, vooral de afstanden tussen de hindernissen waren verraderlijk.”

Verder komt Sea Coast Ferly niet meer in actie op de Kerstjumping van Mechelen. “Ik vond het zeker de moeite om één van mijn beste paarden in te zetten voor het allereerste Belgisch kampioenschap dat op een binnenpiste georganiseerd wordt. Het is toch niet alledaags om Belgisch kampioen te kunnen worden”.

Voor het verdere verloop van de Kerstjumping blijft de Wase amazone voorzichtig. “Voor de 5 sterren-proeven zet ik twee 8-jarige paarden in, die in feite net iets te jong zijn om met de wereldtop te kunnen wedijveren. De Wereldbekerwedstrijd rij vrijdag ik met Sea Coast Atlantic, die al meer ervaring heeft. Met hem maak ik de grootste kans op een volgend goed resultaat”.