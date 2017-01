Gentse Urban Trail loopt door ’t Kuipke

Deelnemers aan de derde editie van de Urban Trail in Gent mogen zich al voorbereiden op een finish op het middenplein van ’t Kuipke, de sporttempel in het midden van het Citadelpark.

De derde editie van de Gent Urban Trail vindt plaats op zondagochtend 26 maart, maar de ticketverkoop gaat dinsdag al van start. De 5.000 lopers beginnen opnieuw bij de Leopoldskazerne aan hun verrassende tocht door de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad, maar de finish bevindt zich deze keer op een andere plaats.

De laatste meters van de tien kilometer leggen de deelnemers deze keer af in ’t Kuipke, waar Bradley Wiggins en Mark Cavendish recent nog naar de zege snelden in de Zesdaagse. Naast een rondje van 166 meter op het ovaal wordt er ook door de catacomben gelopen die in normale omstandigheden niet open zijn voor het publiek.

‘Met een gewijzigd parcours blijft de Gent Urban Trail innoveren’, aldus SP.A-schepen van Sport Resul Tapmaz. ‘Net zoals de vorige jaren is een van de recentste aanwinsten op de Gentse loopkalender een uitstekende combinatie van sport en sightseeing. Zulke aantrekkelijke loopevenementen en vernieuwing blijken een goede motivatie om te blijven lopen.’

De rest van het nieuwe parcours blijft nog even geheim. Vorig jaar kregen de lopers de kans om het Design Museum Gent, de Vlerick Business School en de Kinepolis te betreden met hun loopschoenen.