Wout wint weer! Van Aert rijdt tegenstand op een hoopje in Heusden-Zolder

Wout van Aert weet na vier keer een tweede plaats opnieuw wat winnen is. De wereldkampioen veldrijden leverde in de wereldbeker van Heusden-Zolder een straffe one-man-show af. Van Aert reed op het droge circuit van start tot finish aan de leiding en hield aan de meet meer dan een minuut voorsprong over op nummer twee Laurens Sweeck. Kevin Pauwels won de sprint voor de derde plaats voor Europees kampioen Toon Aerts. Voor Mathieu van der Poel, die problemen kende met zijn schoenplaatje en een lekke band had, is het de eerste “nederlaag” in vijf wedstrijden. De Nederlander eindigde pas als veertiende. Lars Boom werd bij zijn comeback knap elfde.