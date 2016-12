Obama: ‘Ik had verkiezingen kunnen winnen’

De afscheidsnemende Amerikaanse president Barack Obama is ervan overtuigd dat hij Donald Trump wel had kunnen verslaan bij de verkiezingen. Maar na twee ambtstermijnen mocht Obama zich geen derde keer kandidaat stellen.

Dat zegt Obama in een interview met CNN, waarin hij vooruitblikt op zijn plannen na de aanstelling van zijn opvolger. Amerikanen kunnen zich nog steeds vinden in zijn progressieve veranderingen, klinkt het.

Obama speelt het niet op de man. Zo laat hij zich in het interview niet betrappen op een fout woord over zijn opvolger Trump, of over de democratische kandidate Hillary Clinton.

Maar toch is hij overtuigd dat hij wel herverkozen geraakt zou zijn. ‘Ik denk dat ik een meerderheid van de Amerikanen had kunnen op de been brengen om mij te steunen’, zegt hij in een gesprek met de podcast The Axe Files. ‘Uit gesprekken die ik met mensen in het hele land heb gevoerd, ook met mensen die het niet met me eens zijn, blijkt dat ze de richting die ik ben ingeslagen de goede vinden.’

Dat Clinton het niet gehaald heeft, is volgens Obama mogelijk te wijten aan het feit dat de democraten er te weinig in geslaagd zijn om de mensen aan te spreken die nog niet van het economisch herstel hebben kunnen profiteren. Toch loofde hij Clinton voor de manier waarop ze ‘onder moeilijke omstandigheden’ campagne heeft gevoerd.

Na de aanstelling van Trump zal Obama zich een tijd stil houden, klinkt het. ‘Niet alleen op politiek vlak, maar ook innerlijk’, gaf de president nog aan.