India begint aan bouw grootste standbeeld ter wereld

In India is men zaterdag begonnen met het optrekken van wat het grootste standbeeld ter wereld moet worden. Het standbeeld van Chhatrapati Shivaji moet twee keer zo groot worden als het Vrijheidsbeeld in New York.

De Indiase premier Narendra Modi legde de eerste steen van het standbeeld van Chhatrapati Shivaji, een hindoeleider uit de 17de eeuw, dat op een eiland voor de westkust van Mumbai komt.

Het beeld wordt 192 meter hoog, en daarmee twee keer groter dan het Vrijheidsbeeld in New York, vijf keer groter dan het Christusbeeld in Rio de Janeiro, en groter dan de immense Grote Boeddha van Lushan, die vandaag het record houdt met een hoogte van 128 meter.

‘Zoveel aspecten van zijn persoonlijkheid inspireren ons’, verklaarde Modi, de initiatiefnemer van het project, over de hindoeleider die de islamitische Mogoldynastie bestreed en zijn eigen koninkrijk oprichtte.

Kritiek

De regering van de staat Maharashtra moet zowat 36 miljard roepie (530 miljoen dollar) neertellen voor de realisatie van het beeldhouwwerk, dat tegen 2019 af zou zijn.

Sommigen vinden dat het geld beter besteed kan worden aan infrastructuur, onderwijs en ontwikkeling. Zaterdag hadden ruim 27.000 mensen op de webiste Change.org een petitie ondertekend die de regering vraagt het project te laten varen.