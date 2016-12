Fitch verlaagt kredietwaardigheid België

Foto: if

De kredietbeoordelaar Fitch trekt conclusies uit de ontsporing van de Belgische begroting en verlaagt de kredietwaardigheid.

‘De opeenvolgende mislukkingen om de beleidsdoelstellingen te halen, hebben een negatieve invloed op de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid.’ De kredietbeoordelaar Fitch, de kleinste van de drie grote internationale kredietbeoordelaars, verlaagt de kredietwaardigheid van AA naar AA-. Dat is de laagste score voor landen met een AA-beoordeling, terwijl ons land volgens de kredietbeoordelaar het potentieel heeft om de hoogste score (AAA) te halen. Ook Moody’s zit met een Aa3-beoordeling op het niveau AA-. Standard & Poor’s, de derde grote kredietbeoordelaar, geeft België een stabiele AA.

Met die AA- zit ons land bij Fitch net onder het niveau van Frankrijk of Groot-Brittannië, die een ‘gewone’ AA krijgen. België is binnen de bredere categorie van AA-landen wel het land met de hoogste staatsschuld, merkt Fitch op.

Volgens de kredietbeoordelaar is het hoge tekort, 3 procent in 2016, het gevolg van de terugval van fiscale inkomsten door de taxshift en de verlaging van de loonkosten. Bovendien leidden de opvang van vluchtelingen en de bijkomende veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Brussel tot extra uitgaven.

De kredietbeoordelaar schat de toekomst niet positiever in. De federalisering van de België maakt het moeilijker om opnieuw op het goede pad te raken. Bovendien dreigen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de parlementsverkiezingen van 2019 roet in het eten te gooien. Volgens de verwachtingen van Fitch zal België nog wel een tijdje op AA- blijven staan.