Spoedafdelingen kreunen onder alcohol

De spoedafdelingen van de Belgische ziekenhuizen voorzien op oudjaar en Nieuwjaar in extra personeel. In Gent, Leuven en Antwerpen worden extra verpleegkundigen ingeschakeld op de urgentieafdelingen, in Sint-Niklaas staat een tweede ziekenwagen paraat.

De voornaamste reden voor deze extra personeelsbezetting is dronkenschap. Maar alcoholmisbruik is het hele jaar door een verontrustend fenomeen op spoedafdelingen: het aantal patiënten dat daar binnenkomt met een alcoholgerelateerd probleem, bedraagt een op de twintig.

‘De voorbije maanden ging veel aandacht naar het aandeel jongeren’, zegt urgentiearts Paul Calle van het AZ Maria Middelares in Gent, verwijzend naar het bingedrinken, waarbij jongeren in korte tijd grote hoeveelheden alcohol drinken. ‘Maar de grootste groep alcoholpatiënten zit in de categorie 45 tot 65 jaar. Zij zijn ook vaak frequente bezoekers van de spoedafdelingen: sommigen belanden tot tien keer per jaar in het ziekenhuis.’

Toch steeg het aandeel van jonge spoedpatiënten de voorbije jaren, zag student geneeskunde Tim Vanderbauwede. Hij bekeek de patiëntengegevens van de spoedafdeling van het UZ Gent tussen 2002 en 2012. ‘In tien jaar tijd groeide het aantal patiënten jonger of gelijk aan 26 jaar met vijf procent’, zegt Vanderbauwede.