Dag van nationale rouw in Rusland

Na de crash van het Russische vliegtuig zondag houdt Rusland maandag een dag van nationale rouw. Dat heeft president Vladimir Poetin aangekondigd. Hij gaf ook de opdracht om de oorzaak en de omstandigheden van de crash grondig te onderzoeken. Aan boord van het toestel waren 92 mensen, de kans dat iemand het overleefde is zo goed als onbestaande.

Het toestel, met onder meer 64 leden van het wereldberoemde Rode Leger-koor Alexandrov Ensemble aan boord, was op weg van Moskou naar Syrië. Het had net een tussenstop gemaakt in Sotsji om bij te tanken, maar verdween omstreeks 5.27 uur plaatselijke tijd, twee minuten nadat het was opgestegen in Sotsji, van de radar. Intussen werden al brokstukken en een tiental lichamen gevonden, op anderhalve kilometer van de kust.

Vladimir Poetin heeft al opdracht gegeven om de oorzaak en de omstandigheden van de crash grondig te onderzoeken. Er wordt daarvoor een speciale commissie opgericht onder leiding van de minister van Transport. Over de oorzaak van de crash bestaat nog onduidelijkheid, maar er wordt geen enkele piste uitgesloten, ook niet die van terrorisme. Bronnen bij de Russische persagentschappen hebben het onder meer over een mogelijk technisch defect, of over een fout van de piloot. Het toestel zou geen noodsignaal hebben uitgezonden.

Aan boord van de Tupolev waren 64 koorleden van het beroemde Alexandrov Ensemble, op weg naar Syrië om er Nieuwjaar te vieren met de Russische soldaten. Verder waren ook acht bemanningsleden, negen televisiejournalisten en hoge legerfunctionarissen aan boord. Ook de verantwoordelijke van een bekende humanitaire organisatie, Elizavéta Glinka of ‘Dr. Lisa’ was een van de inzittenden. Zij zat op de vlucht om medicijnen te leveren aan het universitaire ziekenhuis van Latakia in Syrië.