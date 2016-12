Vijfentwintig doden bij aanval van Oegandese rebellen in Congo

Bij een aanval in het oosten van de Democratische Republiek Congo, vermoedelijk door Oegandese rebellen van ADF (Allied Democratic Forces), zijn zaterdag 25 mensen gedood, zo heeft VN-radio Okapi zondag gemeld. Eerder was sprake van negen doden, landbouwers die palmnoten aan het oogsten waren.

De nieuwe balans is voorlopig, zei Amisi Kalonda, de bestuurder van Beni, in het noorden van de provincie Noord-Kivu. Volgens Radio Okapi werden 21 burgers en vier rebellen van ADF gedood bij de incidenten in Mapini, Maitatu en Baobab.

Ook het Congolese leger meldde dat het zaterdag vier vermoedelijke rebellen van ADF had gedood naar aanleiding van het bloedbad. Radio Okapi preciseerde dat het Congolese leger de jacht op de rebellen voortzet.

ADF verzet zich tegen president Yoweri Museveni. De rebellen zijn sinds 1995 in Congo aanwezig.