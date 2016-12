Hooligans geven verstek voor Antwerps Nieuwjaar

De komst van de hooligans die aangekondigd hadden Antwerpen te willen beschermen tegen een eventuele terroristische aanval is afgeblazen.

Initiatiefnemer Bernd De Herdt, een hooligan uit het Beerschotkamp, had via de Facebookgroep Hools Against Terrorism, opgeroepen om op oudejaarsnacht naar Antwerpen af te zakken om een de stad te ‘beschermen tegen een eventuele terroristische aanslag’. ‘We komen naar Antwerpen om te feesten en om een oogje in het zeil te houden’, klonk het, ‘Als er iets zou gebeuren, dan kunnen wij meteen ingrijpen.’

Maar hij werd op het matje geroepen door de voetbalcel van de Antwerpse politie die stelde dat hij verantwoordelijk is in geval van rellen, liet hij weten aan De Morgen. Hij besloot daarom de actie af te blazen.

Aanvankelijk klonk het nochtans dat er zo’n 300 hooligans van verschillende Belgische en Nederlandse voetbalclubs mochten verwacht worden. Maar of het initiatief daadwerkelijk een succes zou geworden zijn, is hoogst twijfelachtig: de actie werd naar verluidt door andere hooligans niet echt gewaardeerd. ‘De Herdt is een fantast met een rijk gevuld strafblad, een wannabe waarmee echte hooligans niets willen te maken hebben’, aldus een anonieme bron.