Ophef over danseressen voor Trump

In de VS is ophef ontstaan over de Rockettes, een dansgroep uit New York die zou optreden bij de inauguratie van Donald Trump. Niet alle danseressen willen immers meedansen voor de nieuwe president.

De medewerkers van Trump hebben ogenschijnlijk nogal wat moeite om een affiche samen te stellen voor de optredens bij de inauguratie van de nieuwe president. Tijdens de verkiezingscampagnes hebben tal van beroemde artiesten zich al uitgesproken tegen Trump en het laat zich raden dat die niet geneigd zullen zijn feest te vieren bij zijn aanstelling. Volgens verschillende bronnen zouden de Italiaanse zangers Andrea Bocelli, de Canadese zangeres Céline Dion en de Amerikaanse rockgroep Kiss al bedankt hebben om op te treden bij de plechtigheden die op stapel staan. De Britse zanger Elton John liet al weten dat berichten dat hij wel zijn opwachting zou maken, ook niet kloppen.

Wie er wel zou bijzijn op de inauguratie op 20 januari, is de dansgroep de Rockettes. ‘We zijn verheugd dat de Rockettes uitgenodigd zijn voor de plechtigheid’, liet Madison Square Garden Group (MSG), die instaat voor het management van de groep, weten. Maar niet iedereen vond dat een goed idee. Phoebe Pearl, een van de danseressen, liet via Instagram verstaan dat ze ‘gegeneerd’ en ‘ontgoocheld’ was dat ze zou moeten dansen voor Trump. In haar boodschap, die ondertussen verwijderd is, schreef ze ook dat de vrouwen waar ze mee samen werkt ‘intelligent’ en ‘liefdevol’ zijn. ‘De beslissing om op te treden voor een man die staat voor alles waar wij tegen zijn, vind ik verschrikkelijk. Ik spreek in eigen naam, maar weet dat we met de tranen in de ogen optreden sinds we het nieuws vernomen hebben. We zullen ons niet laten dwingen.’ Ze sloot haar bericht af met de hashtag #notmypresident, niet mijn president.

Ze kreeg onmiddellijk veel bijval op sociale media, maar ook de aanhangers van Trump lieten van zich horen. Of de danseressen zomaar kunnen weigeren om op te treden als hun werkgever hen die opdracht geeft, valt te betwijfelen. Volgens sommige Amerikaanse media hebben de vakbonden ook al aangegeven dat ze moeten gehoorzamen aan hun opdrachtgever.

Maar MSG lijkt ondertussen het spel niet zo hard te willen spelen als aanvankelijk gedacht: de organisatie liet al weten dat de danseressen niet verplicht zullen worden op te treden voor Trump, maar dat er sowieso al voldoende danseressen zijn om een goede show te verzorgen.