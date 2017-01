De Queen is te ziek om kerstmis bij te wonen

De Britse koningin Elizabeth is te ziek om de kerstmis in Sandringham bij te wonen. Dat meldt Buckingham Palace zondag.

“Hare Majesteit de Koningin zal vandaag niet aanwezig zijn in de kerk van Sandringham”, staat er in de mededeling. De reden? De 90-jarige royal herstelt momenteel van een zware verkoudheid en zal binnen blijven om er volledig bovenop te komen.

Uit de aankondiging blijkt dat de Queen en haar man prins Philip (95), die ook een zware verkoudheid heeft, wel kerstmis zullen vieren in het bijzijn van hun familie. Het adellijke paar werden donderdag per helikopter naar hun landgoed in Sandringham gevlogen. Aanvankelijk zouden ze met de trein reizen, maar ze waren te ziek.

Het is niet de eerste keer dat de koningin verstek moet geven voor de mis, al komt haar afwezigheid maar zelden voor. In 1988 was ze ook te ziek om naar de kerk te gaan. Hopelijk zijn de twee genezen tegen dinsdag, wanneer de jaarlijkse kerstlunch plaatsvindt in Buckingham Palace.