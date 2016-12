Netanyahu: ‘VN-resolutie over nederzettingen is vooringenomen en schandalig’

De resolutie van de Verenigde Naties, waarin Israël wordt gevraagd op te houden kolonies te bouwen in bezet gebied, is ‘bevoordoordeeld en schandelijk’. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaard in een eerste reactie op de stemming.

Vrijdag keurde de VN-Veiligheidsraad voor het eerst in acht jaar een resolutie goed over het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen. Opvallender nog was dat de VS zich onthielden bij de stemming vrijdag, in plaats van, zoals gebruikelijk, hun veto te stellen telkens een resolutie kritiek heeft op Israël.

Washington heeft de Israëli’s altijd beschermd tegen veroordelingen in de Veiligheidsraad. Maar de regering-Obama heeft haar tegenstand tegen de nederzettingen in bezet gebied al meermaals duidelijk gemaakt. Dat Obama vlak voor zijn vertrek uit het Witte Huis een resolutie liet passeren, kwam dan ook niet als een verrassing.

Applaus

De tekst, waarin Israël wordt gevraagd op te houden kolonies te bouwen in bezet gebied, werd aanvaard door de 14 andere leden. Na de stemming volgde een luid applaus.

Maar ‘die resolutie is bevoordoordeeld en schandelijk’, zo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaard in een eerste reactie op de stemming.

‘De beslissing die genomen werd, is bevooroordeeld en schandelijk, maar we zullen ze te boven komen (...) het zal tijd vergen, maar deze beslissing zal vernietigd worden’, verklaarde Netanyahu op een ceremonie die door de Israëlische televisie werd uitgezonden.

Uithaal naar Obama

Hij haalde daarbij uit naar de regering-Obama, die hij ervan beschuldigde dat ze ‘een beschamende anti-Israëlische slag had geslagen bij de Verenigde Naties’. Netanyahu benadrukte dat president Barack Obama zo een Amerikaans engagement uit de tijd van president Jimmy Carter had gebroken om in de VN-Veiligheidsraad ‘niet de voorwaarden voor vrede te dicteren aan Israël’.

Hij voegde eraan toe dat hij al de opdracht gegeven had de Israëlische financiering van vijf VN-organen die Israël ‘bijzonder vijandig gezind zijn’, met 30 miljoen sjekel (ongeveer 7,5 miljoen euro) te verlagen.