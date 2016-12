Gedächtniskirche herdenkt slachtoffers aanslag Berlijn

In de Gedächtniskirche in Berlijn hebben op kerstavond vele honderden gelovigen tijdens verscheidene gebedsdiensten de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn herdacht. Voor twaalf kaarsen, voor de twaalf doden, riep de evangelische superintendent Ulrike Trautwein er toe op haat niet met haat te vergelden.

'We zien dit keer beter wat Kerstmis betekent', zei Trautwein in de Christusvespers. 'Niets wensen we hier nu meer dan: Heer, geef ons vrede!'

Slechts meters van de kerk reed een vrachtwagen maandagavond op de kerstmarkt in. Twaalf mensen werden gedood bij de terreuraanslag, tientallen raakten gewond.

De Gedächtniskirche is daarmee niet langer enkel een gedenkteken tegen de oorlog, maar ook tegen terreur, aldus Trautwein. 'Deze kerk zal de namen van de slachtoffers bewaren.'

Strenge beveiliging

Na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, geldt in heel wat Duitse steden zaterdag een verhoogde aanwezigheid van de politie tijdens de middernachtmis.

In Hannover en Frankfurt bijvoorbeeld hebben de agenten orders gekregen om extra toezicht te houden tijdens de middernachtmis. Aan de Dom in Keulen zullen agenten de in- en uitgangen bewaken. Maar in andere grootsteden zoals Hamburg en Saksen zal de politie dan weer niet zichtbaar aanwezig zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière beklemtoonde dat ondanks de dood van de vermoedelijke terrorist Anis Amri het dreigingsniveau hoog blijft in Duitsland.