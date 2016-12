Tunesiërs betogen tegen terugkeer van jihadisten

Honderden Tunesiërs hebben voor het parlement in Tunis geprotesteerd tegen een eventuele terugkeer van jihadistische landgenoten. De demonstranten vinden dat ‘die verschrikkelijke mensen geen Tunesiërs zijn’. Opvallend: Anis Amri, hoofdverdachte van de aanslag in Berlijn, moest normaal ook naar Tunesië terugkeren.

Tunesië is al geruime tijd het rekruteringsterrein van jihadisten. Het land heeft volgens de werkgroep van de Verenigde Naties over de inzet van huurlingen ruim 5.000 onderdanen in de rangen van jihadistische organisaties in het buitenland, met name in Irak, Syrië en Libië. Tot de manifestatie was opgeroepen door een collectief van niet-gouvernementele organisaties. Volgens de organisatoren namen er ongeveer 1.500 mensen aan deel. Andere bronnen spreken van zowat 200 deelnemers.

Het protest begon aan het Bardo-museum, waar op 18 maart 2015, 23 mensen – hoofdzakelijk buitenlandse toeristen – omkwamen bij een aanslag. En het komt na de arrestatie van de neef van Anis Amri, de Tunesische dader van de aanslag in Berlijn afgelopen maandag.

Uitwijzing Berlijn-dader Amri

Ook Amri zou normaal worden teruggestuurd naar Tunesië, maar dat mislukte tot twee keer toe. Eerst had Italië hem uitgewezen, maar dat mislukte toen de Tunesische autoriteiten niet binnen de wettelijke termijn zijn identiteit hadden bevestigd.

Daarop trok Amri naar Duitsland, maar in juli werd ook daar zijn asielaanvraag verworpen. Opnieuw echter stuurde Tunesië niet de nodige papieren, die zijn nationaliteit erkenden, op. Het document dat Amri’s uitwijzing uitstelde naar een latere datum werd zelfs gevonden in de cabine van de vrachtwagen waarmee de aanslag in Berlijn werd gepleegd.

Amri zou wel pas in Duitsland geradicaliseerd zijn, toen hij terechtkwam in een salafistisch netwerk dat rekruteert voor Syrië en Irak.

Deal Duitsland-Tunesië

De Duitse bondskanselier Angela Merkel nam na de aanslag in Berlijn ook contact op met de Tunesische president om de uitlevering van Tunesiërs makkelijker te maken. ‘We hebben dit jaar ook vooruitgang geboekt in de belangrijke kwestie van de uitzetting van Tunesische burgers die geen recht hebben om in Duitsland te blijven’, zei ze vrijdag, na de dood van Amri. ‘Ik heb de Tunesische president gezegd dat we de uitzetprocedure drastisch moeten versnellen en dat we het aantal teruggestuurde mensen moeten opdrijven.’