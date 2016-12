Verschillende kerken in ons land krijgen vanavond voor de middernachtmis extra politiebewaking door de terreurdreiging. Dat meldt VTM Nieuws. Ook in Duitsland en Frankijk is er verhoogde waakzaamheid aan kerken.

Wie de middernachtsmis met aartsbisschop Jozef De Kesel in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen bijwoont, zal misschien extra politieagenten opmerken. Verschillende kerstvieringen in ons land worden namelijk extra bewaakt door de politie. Details over welke middelen in Mechelen worden ingezet, wil de politie niet kwijt.

Maar ook in de basiliek van Koekelberg is er verhoogde waakzaamheid. Daar zullen onder meer agenten in burger aanwezig zijn. Dat bevestigt Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West aan VTM Nieuws.

'Het is effectief de eerste keer dat er discrete bewaking nodig is', zegt Berckmans. 'Er is geen specifieke dreiging, maar massabijeenkomsten in tijden van verhoogde dreiging kunnen bewaakt worden.'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt ook het nieuws. 'We weten dat dergelijke soft targets, waar veel volk bijeen komt, een risico inhouden. Het is aan de lokale politie om die risico-analyse te maken en dan in overleg met de crisiscel de nodige maatregelen te nemen.'

Ook in het buitenland

Niet alleen in België worden de kerken met kerst extra bewaakt. Na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, geldt in heel wat Duitse steden zaterdag een verhoogde aanwezigheid van de politie tijdens de middernachtmis.

In Hannover en Frankfurt bijvoorbeeld hebben de agenten orders gekregen om extra toezicht te houden tijdens de middernachtmis. Aan de Dom in Keulen zullen agenten de in- en uitgangen bewaken. Maar in andere grootsteden zoals Hamburg en Saksen zal de politie dan weer niet zichtbaar aanwezig zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière beklemtoonde dat ondanks de dood van de vermoedelijke terrorist Anis Amri het dreigingsniveau hoog blijft in Duitsland.

En in Frankrijk worden 91.000 agenten, gendarmes of militairen ingezet om zowat 2.400 kerken te bewaken.