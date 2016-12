Club Brugge verdubbelt ingezameld bedrag voor overleden supporter

Max en Alfons zamelden tijdens Music for Life geld in voor de Zelfmoordlijn. Het verhaal van hun broer Emiel, een Club Brugge-supporter, die drie weken geleden zelfmoord pleegde, beroert Club Brugge zo dat de ploeg het bedrag verdubbelt.

Drie weken geleden stapte Emiel, de broer van Max en Alfons, uit het leven. Tijdens zijn begrafenis zetten de broers een collectebus voor de Zelfmoordlijn in de kerk. Dat leverde het mooie bedrag van 2.186 euro op.

Het was wellicht de meest pakkende getuigenis die we te horen kregen tijdens de Warmste Week van Music for Life. Zelfs presentatrice Eva De Roo kon haar tranen niet meer bedwingen.

Ook de Club Brugge Foundation was zwaar onder de indruk van het verhaal. Zij besloten dan ook om het ingezamelde bedrag te verdubbelen, waardoor er in totaal 4.372 euro naar de Zelfmoordlijn gaat.

De vereniging liet nog weten dat broers Max en Alfons maandag de cheque komen ophalen tijdens Christmas at Bruges.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.